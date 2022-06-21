Украинские резервисты сдались под Северодонецком, не оказав сопротивления

По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем — в Харькове.
Среди сдавшихся — трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области.
В Северодонецке украинские войска несут критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».