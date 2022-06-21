10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
13Последний герой
12:27 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские резервисты сдались под Северодонецком, не оказав сопротивления

СЕВЕРОДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления, под Сиротино в пригороде Северодонецка, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине

По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем — в Харькове.

Среди сдавшихся — трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области.

В Северодонецке украинские войска несут критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.

На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

 Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP
Решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Херсонской области восстановили вещание российских каналов
Песков: кризис из-за ситуации на Украине будет длительным
Киев развернул артиллерийскую батарею под Харьковом
Кадыров опроверг обмен Тайры на сына своего представителя
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь