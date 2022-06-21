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13:03 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных

ПЯТИГОРСК, 21 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные «морально сдались», жалуются на командование и грозятся уйти со службы.

Спецоперация на Украине

«Очередная группа боевиков оккупационных ВСУ морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что “держат оборону в самой горячей точке”, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«И это они еще реального запаха пороха не чуяли. Представьте, как бы они заговорили, если бы столкнулись с нашими вежливыми людьми в реальном открытом бою», — добавил глава Чечни.

По его словам, украинские военные также просят провести ротацию своих сил и жалуются на командование. В случае неисполнения требования грозятся бросить боевой пост, добавил глава Чечни.

Кадыров выразил уверенность, что солдат на видео объявят дезертирами, «хотя отчасти в этой ситуации они и правы».

«Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно», — добавил глава Чечни.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

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