«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами “Оникс” на военном аэродроме “Школьный” в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами “Байрактар-ТБ2”, — говорится в документе.
Кроме того, на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Также российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области.
Как сообщили в оборонном ведомстве, Украина решила атаковать газовые платформы с помощью ударных беспилотников после того, как в очередной раз потерпела неудачу в захвате острова Змеиный.
«Двадцатого июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — говорится в сводке.
По данным Минобороны, в налете участвовали более 15 разведывательных и ударных беспилотников, наведение осуществляли два «Байрактара». Кроме того, в воздушном пространстве на больших высотах находился стратегический разведывательный дрон ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Прикрытие обеспечивали зенитные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по Змеиному наносили баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-миллиметровыми гаубицами М-777.
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и зенитный ракетный комплекс «Тор» уничтожили все средства поражения, выпущенные по Змеиному, в воздухе удалось сбить 13 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ураган», заключили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».