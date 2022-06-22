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11:18 (мск), источник: Газета.Ру

Умер Пьер Нарцисс

Звезда «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. Причины смерти поп-исполнителя не сообщаются. Telegram-канал Mash добавляет, что смерть подтвердили родные артиста.

Источник: РИА "Новости"

Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) стал звездой второго сезона телепроекта, запомнившись поклонникам песней «Шоколадный заяц».

В 2003 году певец выпустил свой единственный альбом, который тоже получил название «Шоколадный заяц». При этом, помимо заглавного хита, он исполнял и другие — популярные в свое время — песни: «Акуна Матата», «О, любовь», «Целуй, целуй».

В 2009 году Нарцисс женился на Валерии Калачевой, в браке с которой родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись — это произошло в 2017 году, когда радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в сексуальном насилии. Музыкант тогда подтвердил романтические отношения с девушкой, однако остальные обвинения опроверг. При этом его экс-супруга встала на сторону Суворовой, подтвердив наличие проблем у артиста с неконтролируемой агрессией.

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