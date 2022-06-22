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14:09 (мск), источник: ТАСС

Во Владимирской области четыре человека погибли при детонации снаряда

ТАСС, 22 июня. В воинской части в поселке Барсово Владимирской области в результате детонации снаряда на складе боеприпасов погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщил ТАСС представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы.

«Четверо погибших, один пострадавший в воинской части в Барсово. Среди погибших трое военнослужащих, один работник склада», — сказал собеседник агентства.

Представитель скорой помощи добавил, что пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Эвакуацию жителей поселка после детонации снаряда на складе в военной части под Владимиром проводить не планируется, сообщили в администрации Киржачского района.

«Эвакуировать людей не планируется, возгорание давно потушено, там несколько кв. м», — сообщили в администрации района. Уточняется, что на месте происшествия работает УФСБ, в скором времени приедет военная прокуратура.

Населенным пунктам, которые находятся рядом с хранилищем, ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», — сказали в пресс-службе, уточнив, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поселок Барсово расположен в 8 км от райцентра Киржача. Он состоит из двух частей: микрорайона Мирный и закрытого военного городка воинской части.

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