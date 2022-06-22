Суд в России заочно арестовал офицера ВСУ, приказавшего заминировать Азовское море

Как отметили в ведомстве, майор Вячеслав Харитоненко и подчиненные ему военнослужащие по контракту обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).
«Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно)», — говорится в сообщении.
В результате на минах подорвалось и затонуло рыболовецкое судно, погибли четверо моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук.
Следователи СК РФ установили место дислокации отряда. «В ходе осмотра выявлена и изъята служебная документация, установлено место погрузки мин в специальное минирующее транспортное средство “Амфибия”. Помимо большого количества пустых ящиков, предназначенных для хранения мин, обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 кг взрывчатого вещества, а также 5 взрывателей к ним», — сказали в СК РФ. С участием специалистов взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком.
В настоящий момент установлено местонахождение подорвавшегося на мине рыболовецкого судна. Допрошены российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими.