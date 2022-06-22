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15:51 (мск), источник: ТАСС

Суд в России заочно арестовал офицера ВСУ, приказавшего заминировать Азовское море

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский суд заочно арестовал офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Харитоненко, который отдал приказ заминировать акваторию Азовского моря. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Источник: Следственный комитет РФ

Как отметили в ведомстве, майор Вячеслав Харитоненко и подчиненные ему военнослужащие по контракту обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

«Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно)», — говорится в сообщении.

Установлено, что по приказу Харитоненко провели минирование 45 км береговой черты, а также прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе Донецкой Народной Республики, не предупредив об этом местное население.

В результате на минах подорвалось и затонуло рыболовецкое судно, погибли четверо моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук.

Следователи СК РФ установили место дислокации отряда. «В ходе осмотра выявлена и изъята служебная документация, установлено место погрузки мин в специальное минирующее транспортное средство “Амфибия”. Помимо большого количества пустых ящиков, предназначенных для хранения мин, обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 кг взрывчатого вещества, а также 5 взрывателей к ним», — сказали в СК РФ. С участием специалистов взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком.

В настоящий момент установлено местонахождение подорвавшегося на мине рыболовецкого судна. Допрошены российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими.

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