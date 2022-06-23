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12:45 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск

ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка в пять-семь тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», — говорится в публикации.

На этой неделе стало известно, что союзные войска вплотную подошли к городу, он уже находится в оперативном окружении.

В Северодонецке силы ВСУ понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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