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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало работу военного поезда «Волга» на Украине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы в зоне проведения спецоперации на Украине состава поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки, восстановления путей.

Спецоперация на Украине
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Поезд бронирован листами толщиной 10 миллиметров, на особо важных участках — 20 миллиметров. На его платформах размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Как рассказал начальник поезда Александр, состав сформирован на базе одной из дорожных бригад и помимо разминирования может заниматься восстановлением разрушенных дорожных направлений. «Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет», — заявил он.

С воздуха «Волгу» прикрывают два вертолета.

Машинист спецпоезда Анатолий рассказал, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить. Мосты, переезды и искусственные сооружения поезд проходит «практически пешком».

«Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно», — добавил Анатолий.

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