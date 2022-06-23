Минобороны показало работу военного поезда «Волга» на Украине

Поезд бронирован листами толщиной 10 миллиметров, на особо важных участках — 20 миллиметров. На его платформах размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.
Как рассказал начальник поезда Александр, состав сформирован на базе одной из дорожных бригад и помимо разминирования может заниматься восстановлением разрушенных дорожных направлений. «Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет», — заявил он.
С воздуха «Волгу» прикрывают два вертолета.
Машинист спецпоезда Анатолий рассказал, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить. Мосты, переезды и искусственные сооружения поезд проходит «практически пешком».
«Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно», — добавил Анатолий.