13:31 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по ВСУ в районе Николаева, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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«Уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства»,
Помимо этого, высокоточным оружием авиация поразила три ремонтных базы, четыре пункта управления, и 18 районов скопления соединений ВСУ.
Также летчики за сутки уничтожили живую силу и военную технику в 96 районах и полевой радиолокационный пост в Харьковской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».