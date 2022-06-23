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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник, 22 снаряда РСЗО и ракету комплекса «Точка-У», сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий Донецкой Народной Республики, Горское, Окнино Луганской Народной Республики и Новая Сбурьевка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская ПВО перехватила ракету комплекса «Точка-У» в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.

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