Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник

«Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий Донецкой Народной Республики, Горское, Окнино Луганской Народной Республики и Новая Сбурьевка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО перехватила ракету комплекса «Точка-У» в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.