В УВЗ заявили, что поставленные на Украину французские САУ Caesar «пригодятся в хозяйстве»

Как пишет Кастельно, поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша “Мста-С”. Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — говорится в записи концерна.
16 июня президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц Caesar. Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18. Как сообщал телеканал BFM, это составит четверть собственных резервов Франции: в начале военной спецоперации РФ на Украине Франция располагала 76 гаубицами такого типа.
САУ Caesar имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность — шесть выстрелов в минуту.
«Мста-С» — самоходный вариант 152-миллиметровых советской и российской гаубицы (буксируемая версия — «Мста-Б»), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. САУ производится екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш» (в составе УВЗ).