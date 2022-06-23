Скат из Камбоджи признан крупнейшей пресноводной рыбой в мире Предыдущий «рекордсмен» весил на семь килограммов меньше
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
13Последний герой
20:42 (мск), источник: © РИА Новости

Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сказал он в эфире «Первого канала».

Марочко уточнил, что складывают оружие как представители праворадикальных сил, так и обычные военные.

«По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек», — добавил подполковник.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.

После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.

В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Сердце остановилось: умер солист 'Ласковый май' Юрий Шатунов
'Мучился три недели': названа причина смерти Пьера Нарцисса
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Союзные силы освободили Золотое-2 в ЛНР
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине
Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна
Российская авиация уничтожила на Украине взвод гаубиц М-777
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь