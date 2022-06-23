Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР

«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сказал он в эфире «Первого канала».
«По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек», — добавил подполковник.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».