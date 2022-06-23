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21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Бойцы «Айдара» с завода «Азот» заявили о готовности сдаться

Бойцы украинского батальона «Айдар» с комбината «Азот» в Северодонецке заявили о готовности прекратить сопротивление и сдаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

По словам собеседника агентства, бойцы батальона также выдвинули условия, при которых они готовы сложить оружие. В частности, они потребовали прекратить огонь и обеспечить безопасный выход с промзоны гражданских лиц.

Ранее военные Луганской народной республики (ЛНР) предположили, что массовая сдача в плен бойцов украинского батальона «Айдар» с комбината «Азот» в Северодонецке может произойти ближе к вечеру 23 июня.

20 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что на «Азоте» находятся до тысячи мирных жителей. Он также отметил, что обороняющие завод отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. По его словам, положение у окруженных украинских военных плачевное. «Буквально земля горит под ногами», — подчеркнул Марочко.

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