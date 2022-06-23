Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль село Катериновка

Ранее 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике.
«Катериновка полностью освобождена», — заявил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Писарь».
Он уточнил, что жители села встречали военнослужащих очень тепло.
«Хорошо, сердечно и тепло встречали», — сказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.