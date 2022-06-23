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23:09 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль село Катериновка

КАТЕРИНОВКА (ЛНР), 23 июн — РИА Новости. Село Катериновка в Донбассе полностью под контролем союзных сил Народной милиции Луганской Народной Республики и Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике.

«Катериновка полностью освобождена», — заявил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Писарь».

Он уточнил, что жители села встречали военнослужащих очень тепло.

«Хорошо, сердечно и тепло встречали», — сказал собеседник агентства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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