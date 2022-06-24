05:21 (мск), источник: ТАСС
При падении самолета Ил-76 в Рязани погибли два человека
Специалисты вытащили тела из горящего борта.
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ТАСС, 24 июня. В результате крушения самолета Ил-76 в Рязани погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Тела двух погибших извлекли из горящего борта», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили о падении самолета в Рязани. На месте организована работа оперативных служб. Трех человек госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу. В то же время, по данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате аварии пострадали пять человек. На месте падения самолета произошел пожар.