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05:21 (мск), источник: ТАСС

При падении самолета Ил-76 в Рязани погибли два человека

Специалисты вытащили тела из горящего борта.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 июня. В результате крушения самолета Ил-76 в Рязани погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Тела двух погибших извлекли из горящего борта», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили о падении самолета в Рязани. На месте организована работа оперативных служб. Трех человек госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу. В то же время, по данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате аварии пострадали пять человек. На месте падения самолета произошел пожар.

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