Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.
Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. По данным Минобороны, в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение садиться на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.
По данным ГУ МЧС по Рязанской области, самолет упал в пятницу рано утром. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате аварии пострадали пять человек, двое погибли. В то же время врачи сообщили ТАСС о госпитализации четырех пострадавших при крушении. На месте падения самолета произошел пожар, его потушили.