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07:15 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех

ТАСС, 24 июня. Число погибших при крушении самолета Ил-76 в Рязани выросло, по предварительным данным, до четырех. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. По данным Минобороны, в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение садиться на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, самолет упал в пятницу рано утром. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате аварии пострадали пять человек, двое погибли. В то же время врачи сообщили ТАСС о госпитализации четырех пострадавших при крушении. На месте падения самолета произошел пожар, его потушили.

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