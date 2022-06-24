В Киеве сообщили, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка

По его словам, «находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально может расти количество погибших на неукрепленных территориях».
«Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся <…> они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия», — сказал Гайдай.
Он добавил, что инфраструктура Северодонецка полностью разбита, повреждены или разрушены от 80% до 90% домов.
В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели. Позднее подполковник Народной милиции Андрей Марочко сообщил о начале сдачи украинских военных в плен.