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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве сообщили, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска получили команду отходить от Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала Дом.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По его словам, «находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально может расти количество погибших на неукрепленных территориях».

«Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся <…> они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия», — сказал Гайдай.

Он добавил, что инфраструктура Северодонецка полностью разбита, повреждены или разрушены от 80% до 90% домов.

В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели. Позднее подполковник Народной милиции Андрей Марочко сообщил о начале сдачи украинских военных в плен.

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