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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Группировка украинских военных, попавшая в «котел Горское-Золотое», ликвидирована, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украинская группировка, находящаяся в “котле Горское-Золотое”, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что силовики установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.

В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели.

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