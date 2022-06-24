Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое

«Украинская группировка, находящаяся в “котле Горское-Золотое”, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что силовики установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели.