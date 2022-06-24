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12:36 (мск), источник: ТАСС

Под Лисичанском и в котле Горское — Золотое уничтожены более 1 тыс. военных ВСУ

ЛУГАНСК, 24 июня./ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым составили более 1 тыс. человек убитыми, около 800 военных сдались в плен. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Спецоперация на Украине

«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале заявил, что силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. По его данным, украинская группировка, находившаяся в этом котле, ликвидирована.

По словам источника, союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска.

«Союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска», — сказал в пятницу собеседник ТАСС. Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о потере украинской армией контроля под селом Николаевка, расположенным к югу от города Лисичанск, близ стратегически важной дороги на Бахмут (Артемовск).

В четверг в интервью газете «Комсомольская правда» глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что военные республики в ближайшие два-три дня замкнут кольцо вокруг Лисичанска.

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