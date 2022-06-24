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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Разлив реки смыл в море два автомобиля в Сочи

В Сочи в результате разлива реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля. Идут поиски семи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В администрации Сочи отметили, что граждан предупреждали до инцидента о возможном разливе реки, но они решили остаться. Это подтвердил спасенный пассажир одной из машин.

По данным ведомства, очевидцы сумели вытащить на безопасное место одну из машин. Позднее спасатели обнаружили в море 43-летнего мужчину. Он плавал, держась за бревно. Спасенный пассажир одного из авто рассказал, что в машине находилась женщина с годовалым ребенком. Всего в двух автомобилях были восемь пассажиров, со слов найденного мужчины.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пропавшие семьи приехали в Сочи из Ставропольского края. Они остановились на ночлег в устье реки Чемитоквадже под эстакадой.

«Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море. Он находится в больнице. Еще двое взрослых и трое детей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

В настоящее время идут поисково-спасательные работы. Привлечены вертолет и спасательный катер. Всего к ликвидации последствий ливней и разлива рек в Сочи привлечены более 1 тыс. человек и около 400 единиц спецтехники.

Анастасия Донскова, Краснодар

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