Разлив реки смыл в море два автомобиля в Сочи

По данным ведомства, очевидцы сумели вытащить на безопасное место одну из машин. Позднее спасатели обнаружили в море 43-летнего мужчину. Он плавал, держась за бревно. Спасенный пассажир одного из авто рассказал, что в машине находилась женщина с годовалым ребенком. Всего в двух автомобилях были восемь пассажиров, со слов найденного мужчины.
Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пропавшие семьи приехали в Сочи из Ставропольского края. Они остановились на ночлег в устье реки Чемитоквадже под эстакадой.
«Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море. Он находится в больнице. Еще двое взрослых и трое детей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
В настоящее время идут поисково-спасательные работы. Привлечены вертолет и спасательный катер. Всего к ликвидации последствий ливней и разлива рек в Сочи привлечены более 1 тыс. человек и около 400 единиц спецтехники.
Анастасия Донскова, Краснодар