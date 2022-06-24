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20:58 (мск), источник: Известия

Минобороны РФ сообщило о разгроме группировки ВСУ в «Горском котле»

Украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина с юга блокировали город Лисичанск.

Ранее в пятницу в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что города Горское и Золотое полностью перешли под контроль сил ЛНР. Лисичанск находится в состоянии оперативного окружения.

Новость дополняется.

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