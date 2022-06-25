Минобороны впервые назвало командующих группировок войск на Украине

Минобороны России назвало командующих группировок войск на Украине.
Так, соединения и воинские части группировки войск «Центр» находятся под командованием генерал-полковника Александра Лапина. Им удалось блокировать город Лисичанск на Украине с юга.
Также в течение пяти дней они взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину и Устиновку.
Генерал армии Сергей Суровикин командует южной группировкой войск. В ведомстве заявили, что она «завершила разгром» окруженной группировки ВСУ в Горском котле.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью.
Суровикин находится на действительной военной службе в Вооруженных силах СССР (затем — России) с 1983 года.
Он был среди военнослужащих, которые участвовали в путче 1991 года. Ему было 25 лет, он возглавлял 20-й батальон Таманской дивизии и сидел в БМП, которым были насмерть задавлены трое молодых людей — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. После путча Суровикин полгода провел в «Матросской Тишине», однако следствие признало его невиновным, так как в тот момент он выполнял приказ руководства.
Суровикин участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, во Второй чеченской войне и военной операции в Сирийской Арабской Республике.
С 31 октября 2017 года он является главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. В декабре того же года ему было присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии».
В августе 2021 года президент России присвоил Суровикину воинское звание генерала армии.
Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба и прошел все командные должности.
В ноябре 2017 года Путин назначил Лапина командующим войсками Центрального военного округа.