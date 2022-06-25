Рассмотрение дела о краже имущества у Чубайса перенесено на неопределенный срок

«Всех участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок», — сказал собеседник агентства. По его словам, следующее заседание должно было состояться 27 июня.
Адвокат считает, что перенос связан с отсутствием Чубайса на заседаниях. Ранее Макаров сообщил ТАСС, что, по словам судьи, мобильный телефон Чубайса недоступен, а сам бывший гендиректор «Роснано» повестки из суда не забирает.
Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания «Тилсок». Экс-гендиректор «Роснано» вызывался ранее в суд для дачи показаний, однако ни на одно не явился.
Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные фигуранты — бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин — обвиняются только в краже. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи по этому делу взяты под госзащиту в связи с поступающими им угрозами, установлены не все соучастники преступления.