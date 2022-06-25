Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы

«В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия», — сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что в результате этого инцидента могут пострадать мирные граждане, а киевский режим «по отработанному сценарию» обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местных жителей и уничтожении урожая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.