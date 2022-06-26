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05:42 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT узнала о работе шпионов и коммандос США и других стран НАТО на Украине

Украинской армии помогает тайная сеть шпионов и коммандос (бойцов спецподразделений вооруженных сил) США и их союзников, узнала The New York Times (NYT). Американские и европейские источники газеты утверждают, что десятки военных стран НАТО работают на территории Украины — они обеспечивают поставки оружия и разведданных, а также проводят обучение.

Спецоперация на Украине

Большая часть военнослужащих из этой тайной сети выполняет задачи за пределами Украины — в основном в Германии, Франции и Великобритании. Однако на территории Украины, в основном в Киеве, тайно действуют, например, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По информации NYT, они участвуют в передаче большей части огромных объемов разведданных от США.

Кроме того, на Украине работают несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву. Они либо остались на Украине после начала военной операции России, либо уезжали и приезжали обратно. Коммандос обучают украинские войска и обеспечивают поставки оружия и другой помощи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и лидеры других стран НАТО неоднократно заявляли, что не будут отправлять войска на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 24 июня говорил, что администрация США не намерена направлять войска на Украину, даже если боевые действия затянутся.

Леонид Уварчев

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