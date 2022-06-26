12:28 (мск), источник: ТАСС
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку
Обстрел зафиксировали в 11:48.
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ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 11:48.