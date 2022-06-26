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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителя Кубани оштрафовали за антивоенные разговоры с коллегами

Павловский районный суд Краснодарского края назначил 30 тыс. руб. штрафа по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ бывшему сотруднику производства пластиковых бутылок Александру Шестопалову. Постановление опубликовано в картотеке суда.

Источник: AFP 2022

Как сказано в документе, «дискредитация» российской армии выразилась в том, что мужчина на рабочем месте, в цехе ООО «Тон», вскоре после ввода войск на территорию Украины вступил в конфликт с коллегой. По словам Александра Шестопалова, в ходе конфликта с одной из сотрудниц он сказал ей, что ее сын, который служит в армии, может погибнуть.

Также он сообщил, что узнал от знакомых в одном из чатов, что российские войска в ходе проведения военной операции на Украине якобы убивают мирных граждан.

Кроме того, мужчина во время смены сообщал коллегам, что в одном из городов Украины у него есть знакомые, которые прячутся в подвале. Они сообщили ему, что российские военные убивают мирных жителей. Александр Шестопалов также высказывался против военной операции.

Вину кубанца письменно подтвердили его коллеги, в частности сотрудница по фамилии Рой и еще четверо человек.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону

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