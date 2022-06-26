Жителя Кубани оштрафовали за антивоенные разговоры с коллегами

Как сказано в документе, «дискредитация» российской армии выразилась в том, что мужчина на рабочем месте, в цехе ООО «Тон», вскоре после ввода войск на территорию Украины вступил в конфликт с коллегой. По словам Александра Шестопалова, в ходе конфликта с одной из сотрудниц он сказал ей, что ее сын, который служит в армии, может погибнуть.
Также он сообщил, что узнал от знакомых в одном из чатов, что российские войска в ходе проведения военной операции на Украине якобы убивают мирных граждан.
Кроме того, мужчина во время смены сообщал коллегам, что в одном из городов Украины у него есть знакомые, которые прячутся в подвале. Они сообщили ему, что российские военные убивают мирных жителей. Александр Шестопалов также высказывался против военной операции.
Вину кубанца письменно подтвердили его коллеги, в частности сотрудница по фамилии Рой и еще четверо человек.
Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону