Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Свое ходатайство россиянка направила в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле 22 июня, сообщил BBC адвокат семьи осужденной Антон Гашинский. Сапега попросила белорусского президента освободить ее от отбывания наказания или заменить его более мягким. Она отметила, то хочет быть рядом со своей семьей и «свободно дышать».
Сапега напоминает, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами».
София Сапега была задержана в мае 2021 года вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA (канал подробно рассказывал о протестах в Белоруссии в августе 2020 года). В мае 2022-го белорусский суд приговорил ее к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными.
Летом прошлого года президента Белоруссии «как отец отца» просил помиловать девушку отец Софии Сапеги Андрей, утверждая, что ее отношения с Романом Протасевичем — «точно история любви, а не убеждений». Сам господин Лукашенко в марте этого года говорил, что ему «жалко девчонку», и допустил ее передачу в Россию.