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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.

Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы». Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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