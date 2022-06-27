Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы». Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.