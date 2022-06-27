11:30 (мск), источник: © РИА Новости
Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников с «Азота»
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На данный момент в заложниках у боевиков на территории «Азот» не остается никого, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
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«В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны “Азота” полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решили там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», — сказал Мирошник в эфире «России 24».
Посол добавил, что часть людей уже эвакуирована с территории промзоны. «По данным на сегодняшнее утро, это чуть более 500 человек, которые решили покинуть убежище на территории северодонецкого “Азота”, они на транспорте вывезены, в основном, в Старобельск. Там есть распределительный пункт, где люди уже принимают решение, куда они хотят двинуться дальше, где у них есть родственники, или они хотят отправиться в пункты временного размещения», — добавил посол.