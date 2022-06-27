Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за погодных условий

«Служба доходов министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте “Казбеги” приостановлены все процедуры таможенного контроля», — говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что дорога была повреждена из-за выхода из берегов рек Терек и Девдораки.
О закрытии Военно-Грузинской дороги также сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. «Запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 г. до особого распоряжения», — уточнили в МЧС.
17 мая российское правительство отменило ограничения на выезд в Грузию на личном автомобиле, которые действовали с марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Единственный сухопутный погранпереход, связывающий Россию и Европу с Грузией — «Верхний Ларс» — расположен на Военно-Грузинской дороге в 35 км от Владикавказа. Из-за сложных климатических условий движение по дороге, идущей по ущелью, периодически закрывается.