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11:12 (мск), источник: Ведомости

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за погодных условий

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за повреждения дороги, ведущей к таможенно-пропускному пункту (ТПП) «Казбеги» вследствие сильных дождей, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Службы доходов министерства финансов республики.

Источник: РИА "Новости"

«Служба доходов министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте “Казбеги” приостановлены все процедуры таможенного контроля», — говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что дорога была повреждена из-за выхода из берегов рек Терек и Девдораки.

О закрытии Военно-Грузинской дороги также сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. «Запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 г. до особого распоряжения», — уточнили в МЧС.

17 мая российское правительство отменило ограничения на выезд в Грузию на личном автомобиле, которые действовали с марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Единственный сухопутный погранпереход, связывающий Россию и Европу с Грузией — «Верхний Ларс» — расположен на Военно-Грузинской дороге в 35 км от Владикавказа. Из-за сложных климатических условий движение по дороге, идущей по ущелью, периодически закрывается.

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