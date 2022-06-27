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12:19 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало работу гаубицы «Наташа» на Украине

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В ролике с замаскированной позиции в лесопосадке ведет огонь по позициям украинских войск буксируемая гаубица «Мста-Б». Гаубица получила от боевого расчета имя «Наташа», которое написано на стволе орудия.

В ведомстве уточнили, что показанная на видео артиллерия поддержала огнем наступление подразделений Западного военного округа.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов, выявив передвижение колонны бронетехники и живой силы противника на военных автомобилях, передали координаты района на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам цели. В ходе боя артиллерийским огнём колонна ВСУ в составе БМП, большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена», — рассказали в Минобороны.

После в ролике показано, как самоходные артустановки и буксируемые гаубицы меняют огневую позицию.

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