Минобороны показало работу гаубицы «Наташа» на Украине

В ролике с замаскированной позиции в лесопосадке ведет огонь по позициям украинских войск буксируемая гаубица «Мста-Б». Гаубица получила от боевого расчета имя «Наташа», которое написано на стволе орудия.
В ведомстве уточнили, что показанная на видео артиллерия поддержала огнем наступление подразделений Западного военного округа.
«Расчеты беспилотных летательных аппаратов, выявив передвижение колонны бронетехники и живой силы противника на военных автомобилях, передали координаты района на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам цели. В ходе боя артиллерийским огнём колонна ВСУ в составе БМП, большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена», — рассказали в Минобороны.
После в ролике показано, как самоходные артустановки и буксируемые гаубицы меняют огневую позицию.