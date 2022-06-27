В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта. Считать раненых — это обычно один к трем, один к четырем, то есть, грубо говоря… более 150 тысяч могут быть ранеными», — сказал он в эфире «Первого канала».
Большинство боеспособных и опытных подразделений Украины были уничтожены или взяты в плен, а приходящие на замену «крайне деморализованы», сказал он, отметив, что, по его информации, Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.