Во Флориде поймали самого крупного питона в истории штата Исследователи предотвратили появление более 100 новых опасных особей
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
26Прощание с Юрием Шатуновым
14:33 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Спецоперация на Украине

«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта. Считать раненых — это обычно один к трем, один к четырем, то есть, грубо говоря… более 150 тысяч могут быть ранеными», — сказал он в эфире «Первого канала».

Большинство боеспособных и опытных подразделений Украины были уничтожены или взяты в плен, а приходящие на замену «крайне деморализованы», сказал он, отметив, что, по его информации, Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Принято решение уничтожить Америку
Агентство Блумберг объявило 'дефолт' в России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
На Украине уничтожили наемников, пытавших российских военных
ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода «Артем» в Киеве
В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации
Песков: будущее Донбасса должны решать сами жители
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь