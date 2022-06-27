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14:58 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине

Отмечается, что российские подразделения накануне ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14-ти иностранцев, в ходе боев в трех километрах от Лисичанского НПЗ в Луганской Народной Республике.

«Первая группа была “интернациональной” и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая — включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый “грузинский легион”, — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в рядах этого бандитского формирования воюют преимущественно уголовники.

Уничтоженные боевики были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».

«Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — заключили в ведомстве.
В середине апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии.

В свою очередь, в СК заявили, что ведомство установило каждого участника «грузинского легиона».

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