На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных

Отмечается, что российские подразделения накануне ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14-ти иностранцев, в ходе боев в трех километрах от Лисичанского НПЗ в Луганской Народной Республике.
«Первая группа была “интернациональной” и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая — включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый “грузинский легион”, — рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что в рядах этого бандитского формирования воюют преимущественно уголовники.
Уничтоженные боевики были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».
«Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — заключили в ведомстве.
В середине апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии.
В свою очередь, в СК заявили, что ведомство установило каждого участника «грузинского легиона».