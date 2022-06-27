Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте документа.
Подразделение под его командованием прикрывало позиции российских войск. Украинские радикалы, которые значительно превосходили по численности, пытались прорвать оборонительные рубежи и вели непрерывный огонь. Взвод Попова заставил боевиков остановить наступление и отойти, однако, получив подкрепление, они вновь пошли в атаку. Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами. Благодаря его действиям, удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.