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16:42 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Часть украинских военнослужащих пыталась покинуть Северодонецк под видом гражданских, но им это не удалось, рассказал РИА Новости один из командиров чеченского спецподразделения «Ахмат».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.

«Бросают все, убегают (украинские силовики. — Прим. ред.), даже в женское переодеваются. Переодеваются они и пытаются уходить вместе с мирными людьми. Мы их ловим. Такое тоже бывает иногда», — заявил собеседник агентства.

На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону «Азота» в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

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