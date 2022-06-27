Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.
«Бросают все, убегают (украинские силовики. — Прим. ред.), даже в женское переодеваются. Переодеваются они и пытаются уходить вместе с мирными людьми. Мы их ловим. Такое тоже бывает иногда», — заявил собеседник агентства.
На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону «Азота» в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».