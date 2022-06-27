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23:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Стрельбе в «Москва-Сити» вернули срок

Мосгорсуд (МГС) повторно рассмотрел жалобы адвокатов на приговор, вынесенный Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову, которые ранее были признаны зачинщиками перестрелки в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году, приведшей к гибели одного человека и ранениям еще у пятерых. Исмаилов и Хамидов получили 16 и 15 лет колонии соответственно. В первый раз апелляционная инстанция приговор отменила, но кассационный суд, куда обратилась с протестом прокуратура, отправил жалобы в МГС на новое рассмотрение.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Повторное рассмотрение адвокатских жалоб заняло у апелляционной инстанции Мосгорсуда чуть более трех часов. Выслушав аргументы сторон, горсуд поддержал потерпевших и обвинение и, отклонив жалобы защиты Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, оставил приговор Пресненского районного суда без изменений.

Осужденные, которые в заседании участвовали в режиме видеосвязи, выслушали решение суда молча и выглядели при этом мрачными.

Адвокат Антон Гостев, представляющий интересы потерпевших, назвал вынесенное решение «законным и обоснованным». Защита осужденных намерена его обжаловать. Напомним, что 31 мая 2021 года Магомед Исмаилов, возглавлявший охрану совладельца башни «Око» Гавриила Юшваева, был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а его подчиненный Эльдар Хамидов — к 15 годам. Уроженцы Дагестана были признаны виновными в покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), а Исмаилов — также и хищении табельного пистолета Макарова (ПМ) у тяжело раненного в перестрелке бойца Росгвардии Дмитрия Якобсона (ч. 1 ст. 226 УК РФ).

Приговор был вынесен на основе единогласного решения присяжных, которые решили, что оба не заслуживают снисхождения.

Впрочем, полгода спустя апелляционная инстанция Мосгорсуда этот приговор отменила. Но Генпрокуратура, чьи представители поддерживали обвинение во время процесса, а также представители потерпевших с этим решением не согласились, и Второй кассационный суд встал на их сторону, отправив приговор на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

О событиях, которые легли в основу уголовного дела, «Ъ» не раз рассказывал. 17 ноября 2017 года в ресторане башни «Око» отмечали 50-летие «авторитетного» бизнесмена Дмитрия Павлова. Среди гостей был и совладелец башни бизнесмен Гавриил Юшваев. Когда предприниматель поднялся в здание, у его водителя произошел конфликт с наблюдавшими за порядком сотрудниками частного охранного предприятия: Мaybach господина Юшваева перегородил вход в здание. Вскоре к месту событий подошли охранники господина Юшваева во главе с Магомедом Исмаиловым, после чего обстановка начала накаляться.

Спорщиков попытались разнять подошедшие сотрудники Росгвардии Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев.

В конце концов, говорится в деле, по команде Исмаилова его подчиненные достали оружие, и началась стрельба, которая со временем переместилась в ресторан. После этого в зале началась паника, выступление Cirque du Soleil было сорвано, а гости разбежались. При этом, как выяснится во время расследования, дагестанцы для стрельбы использовали и ПМ, похищенный Исмаиловым у тяжелораненого росгвардейца Якобсона. В результате перестрелки один человек был убит и пятеро ранено.

Приговор, вынесенный Исмаилову и Хамидову, наверняка скажется и на исходе процесса по делу бывшего следователя московского управления СКР Левона Агаджаняна.

Тот занимался делом о перестрелке и, по версии бывших коллег, желая оказать услугу Гавриилу Юшваеву, фальсифицировал материалы расследования, представив в роли зачинщиков конфликта в «Москва-Сити» росгвардейцев и чоповцев.

Впрочем, после того как дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России, эта версия была опровергнута, а сам Левон Агаджанян, ставший к этому времени адвокатом, был арестован. Дело следователя, которому предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ) еще не передано в суд. А вот процесс над еще одним участником стрельбы Саидом Асадулаевым близится к завершению.

Владислав Трифонов

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