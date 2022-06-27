Стрельбе в «Москва-Сити» вернули срок

Повторное рассмотрение адвокатских жалоб заняло у апелляционной инстанции Мосгорсуда чуть более трех часов. Выслушав аргументы сторон, горсуд поддержал потерпевших и обвинение и, отклонив жалобы защиты Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, оставил приговор Пресненского районного суда без изменений.
Адвокат Антон Гостев, представляющий интересы потерпевших, назвал вынесенное решение «законным и обоснованным». Защита осужденных намерена его обжаловать. Напомним, что 31 мая 2021 года Магомед Исмаилов, возглавлявший охрану совладельца башни «Око» Гавриила Юшваева, был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а его подчиненный Эльдар Хамидов — к 15 годам. Уроженцы Дагестана были признаны виновными в покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), а Исмаилов — также и хищении табельного пистолета Макарова (ПМ) у тяжело раненного в перестрелке бойца Росгвардии Дмитрия Якобсона (ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Впрочем, полгода спустя апелляционная инстанция Мосгорсуда этот приговор отменила. Но Генпрокуратура, чьи представители поддерживали обвинение во время процесса, а также представители потерпевших с этим решением не согласились, и Второй кассационный суд встал на их сторону, отправив приговор на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.
О событиях, которые легли в основу уголовного дела, «Ъ» не раз рассказывал. 17 ноября 2017 года в ресторане башни «Око» отмечали 50-летие «авторитетного» бизнесмена Дмитрия Павлова. Среди гостей был и совладелец башни бизнесмен Гавриил Юшваев. Когда предприниматель поднялся в здание, у его водителя произошел конфликт с наблюдавшими за порядком сотрудниками частного охранного предприятия: Мaybach господина Юшваева перегородил вход в здание. Вскоре к месту событий подошли охранники господина Юшваева во главе с Магомедом Исмаиловым, после чего обстановка начала накаляться.
В конце концов, говорится в деле, по команде Исмаилова его подчиненные достали оружие, и началась стрельба, которая со временем переместилась в ресторан. После этого в зале началась паника, выступление Cirque du Soleil было сорвано, а гости разбежались. При этом, как выяснится во время расследования, дагестанцы для стрельбы использовали и ПМ, похищенный Исмаиловым у тяжелораненого росгвардейца Якобсона. В результате перестрелки один человек был убит и пятеро ранено.
Тот занимался делом о перестрелке и, по версии бывших коллег, желая оказать услугу Гавриилу Юшваеву, фальсифицировал материалы расследования, представив в роли зачинщиков конфликта в «Москва-Сити» росгвардейцев и чоповцев.
Впрочем, после того как дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России, эта версия была опровергнута, а сам Левон Агаджанян, ставший к этому времени адвокатом, был арестован. Дело следователя, которому предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ) еще не передано в суд. А вот процесс над еще одним участником стрельбы Саидом Асадулаевым близится к завершению.