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00:20 (мск), источник: © РИА Новости

Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, достоверно установлено, что киевский режим подготовил очередную провокацию с целью обвинения ВС РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании энергетического и гуманитарного кризиса.

«Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», — сказал генерал на брифинге.

Как сообщил Мизинцев, «не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск».

Он добавил, что в случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.

«Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима», — добавил начальник НЦУО.

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