Следователи из ДНР нашли на заводе «Азовсталь» останки 172 бойцов ВСУ

«На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — пояснили в ведомстве.
Генпрокуратура сообщила, что в парке им. Петровского эксгумировали останки украинских военнослужащих, захороненных во время активной фазы боевых действий.
Бои в Мариуполе шли практически с самого начала военной операции. Оборону города держали военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь». В конце апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода, назвав его нецелесообразным, и поручил блокировать его территорию.
В начале мая с территории предприятия эвакуировали мирных жителей, а 16 мая покидать промзону и сдавать оружие начали украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что они получили сигнал «выйти и сберечь свою жизнь».
Минобороны объявило о «полном освобождении» территории «Азовстали» от украинских сил 20 мая, тогда сдалась последняя группа бойцов батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена). Всего с комбината сдались в плен 2,4 тыс. украинских военных.