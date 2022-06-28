Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ

«С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ “Линик” и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — написал Мирошник.
Он также добавил, что в районе стадиона «Шахтер» в Лисичанске ведутся стрелковые бои.
«Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона “Шахтер”. Продвигаются на запад», — сообщил Мирошник в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.