Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

«ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона», — говорится в сообщении.
Злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона — это нужно якобы для предотвращения распространения личных данных. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника, раскрыли схему в ВТБ.
Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка, указали в банке.
«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.