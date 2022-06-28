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08:34 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию СМС, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк, сообщила пресс-служба ВТБ.

Источник: Reuters

«ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона», — говорится в сообщении.

Злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона — это нужно якобы для предотвращения распространения личных данных. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника, раскрыли схему в ВТБ.

Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка, указали в банке.

«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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