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11:03 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой «Вихрь» с борта боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими военными.

«В ворота залетела, чётенько! Вот, то что надо», — прокомментировал пуск один из членов экипажа Ка-52.

Также в ролике показана предполетная подготовка вертолетов, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.

Как констатировал летчик армейской авиации ВКС России Александр, боевая задача — уничтожение тяжелой техники, малобронированной техники и опорных пунктов — выполнена на «отлично», «три попадания прямых».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

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