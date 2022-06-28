Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52

На кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими военными.
«В ворота залетела, чётенько! Вот, то что надо», — прокомментировал пуск один из членов экипажа Ка-52.
Также в ролике показана предполетная подготовка вертолетов, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.
Как констатировал летчик армейской авиации ВКС России Александр, боевая задача — уничтожение тяжелой техники, малобронированной техники и опорных пунктов — выполнена на «отлично», «три попадания прямых».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».