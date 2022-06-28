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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Войска РФ, ЛНР и ДНР уничтожили в районе Харькова более 100 военных Украины и наемников, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик наносят критические потери ВСУ. В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования “Азов” в Харькове (против его боевиков в РФ заведены уголовные дела — ред.) и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сказали в ведомстве.

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