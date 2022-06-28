Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове

«Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик наносят критические потери ВСУ. В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования “Азов” в Харькове (против его боевиков в РФ заведены уголовные дела — ред.) и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сказали в ведомстве.