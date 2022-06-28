Михальченко получил 20 лет колонии по делу о резиденции Путина

Бывшего генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб., передает корреспондент РБК.
Другие фигурантов этого дела получили сроки от 3 до 15 лет колонии:
Кроме того, с них взыскали 1,2 млрд руб. материального ущерба по гражданскому иску ФСО, а Васильева и Улитина лишили званий.
В материалах уголовного дела, которое было возбуждено в 2017 году говорилось, что Федеральная служба охраны (ФСО) заказала унитарному предприятию «Атэкс», учредителем которого она являлась, строительство «Объекта 53» — дома приемов в «Ново-Огарево». Стоимость проекта составляла 5,7 млрд. руб. При его реализации были допущены нарушения: часть работ не выполнили.
В приговоре прозвучало, что стоимость вентиляционного оборудования и кондиционеров была увеличена в несколько раз. При облицовке дома приемов натуральным гранитом применялись более дешевые материалы.
Там также говорилось, что для производства работ Михальченко привлек подконтрольные ему организации, руководители которых согласились перечислять холдингу «Форум» 15% от стоимости контрактов.
В 2021 году 100% долей ООО «Феникс», которое владело портом, Никулинский суд Москвы изъял в доход государства.
Петербургский миллиардер Михальченко был арестован в 2016 году по обвинению в незаконном ввозе 4,5 тыс. бутылок коньяка, кальвадоса, текилы, рома и вина. Уже тогда предприниматель говорил, что его преследование связано с попыткой забрать у него порт Бронка — крупнейший глубоководный перегрузочный комплекс Санкт-Петербурга.
Позднее Михальченко и сотрудникам его компаний были предъявлены обвинения в хищении 1,5 млрд. руб. при строительстве одного из объектов резиденции президента «Ново-Огарево». По версии следствия в состав организованной группировки входили бывшие сотрудники ФСО — директор подведомственного спецслужбе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, офицеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин. Предполагалось, что похищенные деньги Михальченко потратил на реконструкцию порта.
В мае этого года Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства имущество Дмитрия Михальченко на 4 млрд руб. по иску Генеральной прокуратуры.