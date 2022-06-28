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28 июня, источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Горловку из «Града» и Донецк из «Урагана»

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО «Град» и две ракеты из РСЗО «Ураган» по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 14.50 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 “Град”; 15.25 — населенный пункт Невельское — город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 “Ураган”, — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы». Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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