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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Эстонии обнаружили обезьянью оспу

В Эстонии обнаружили первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщил департамент здоровья, пишет Delfi.

Пациентом оказался мужчина среднего возраста. Он заразился оспой за границей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящий момент выявлено 3,2 тысячи случаев заболевания обезьяньей оспой в 48 странах. Один пациент скончался.

Европейский Союз получил первые вакцины от обезьяньей оспы.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу.

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