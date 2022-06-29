ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны “Харьков-1” и “Харьков-2” в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области», — отмечается в сводке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.