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12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Шойгу вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также министр вручил награды военнослужащим, награжденным орденом Мужества, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

В ходе встречи министром был принят ряд кадровых решений. В частности, подполковнику Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Старшему лейтенанту Цыдыпову была предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, военнослужащие в ближайшее время уже смогут вернуться в свои подразделения.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проведал российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине. Главу государства сопровождал Шойгу.

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