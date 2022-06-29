Источник: в Лисичанске перерезали дорогу между группировкой ВСУ и Северском

Как уточнил собеседник агентства, речь идет о городе Северск в Бахмутском районе.
«Уже сейчас можно говорить об оперативном окружении противника в Лисичанске», — заявил он.
При этом, по его словам, ВСУ пытаются остановить наступление российской армии и активно минируют поля и лесопосадки вокруг Лисичанска со помощью ПФМ-1 «Лепесток» (Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает международные обязательства, — Прим. ред.).
Помимо этого, противник ведет интенсивные артобстрелы, действуют противотанковые расчеты, но российские военные продолжают продвигаться вперед, отметил источник.
Ранее ВС России сообщили о взятии под контроль нефтеперерабатывающего завода в 16 километрах к юго-западу от Лисичанска и освобождении соседнего поселка Тополевка Попаснянского района.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».