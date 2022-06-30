Рэпера R. Kelly приговорили к 30 годам тюремного заключения

55-летний артист был признан виновным в девяти обвинениях, включая рэкет и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Прокуроры утверждают, что мужчина использовал свою славу, чтобы эксплуатировать мальчиков и девочек. Было доказано, что рэпер регулярно участвовал в преступной деятельности в течение 25 лет.
Также мужчина подделал удостоверение личности 15-летней девочки, чтобы легально на ней жениться.
Адвокаты обвиняемого рассказали, что исполнитель раньше сам неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны одного из членов его семьи. В детстве в рэпера стреляли, кроме того, он стал свидетелем убийства своего друга. Сторона защиты использовала эти факты, чтобы смягчить наказание на десять лет, но суд посчитал правильным приговорить артиста к 30 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что продажи альбомов признанного виновным в торговле людьми R. Kelly выросли в пять раз.